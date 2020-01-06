Какой кофе самый полезный: исследования ученых

Ученые провели исследование и определили, какой же кофе является самым полезным. Какой из всех видов помогает защищать организм от деменции, лишнего веса и диабета.





В исследовании участвовали такие виды кофе, как эспрессо, капучино и американо. Но победителем стал фильтр-кофе.



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Этот напиток получается путем применения бумажных фильтров, в частности пуровера и кемекса.Такой кофе является популярным в Скандинавии и Америке.Чтобы его приготовить нужно использовать зерна среднего или грубого помола. Затем их нужно засыпать в специальный фильтр и залить горячей водой.Такой кофе подается в кружках объемом по 200-220 мл.Этот кофе полезен тем, что содержит дитерпины – молекулы, воздействующие на уровень сахара в крови.