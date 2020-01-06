Какой кофе самый полезный: исследования ученых
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Ученые провели исследование и определили, какой же кофе является самым полезным. Какой из всех видов помогает защищать организм от деменции, лишнего веса и диабета.
В исследовании участвовали такие виды кофе, как эспрессо, капучино и американо. Но победителем стал фильтр-кофе.
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Такой кофе является популярным в Скандинавии и Америке.
Чтобы его приготовить нужно использовать зерна среднего или грубого помола. Затем их нужно засыпать в специальный фильтр и залить горячей водой.
Такой кофе подается в кружках объемом по 200-220 мл.
Этот кофе полезен тем, что содержит дитерпины – молекулы, воздействующие на уровень сахара в крови.
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Источник:
sterlegrad.ru
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