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Какой кофе самый полезный: исследования ученых

Добавлено: 06.01.20
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Потребитель
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Какой кофе самый полезный: исследования ученых

Ученые провели исследование и определили, какой же кофе является самым полезным. Какой из всех видов помогает защищать организм от деменции, лишнего веса и диабета.


В исследовании участвовали такие виды кофе, как эспрессо, капучино и американо. Но победителем стал фильтр-кофе.

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Этот напиток получается путем применения бумажных фильтров, в частности пуровера и кемекса.

Такой кофе является популярным в Скандинавии и Америке.

Чтобы его приготовить нужно использовать зерна среднего или грубого помола. Затем их нужно засыпать в специальный фильтр и залить горячей водой.

Такой кофе подается в кружках объемом по 200-220 мл.

Этот кофе полезен тем, что содержит дитерпины – молекулы, воздействующие на уровень сахара в крови.

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Источник: sterlegrad.ru
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