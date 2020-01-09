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В Башкирии новогодние праздники 2020 года прошли без крупных сбоев электроснабжения

Добавлено: 09.01.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В Башкирии новогодние праздники 2020 года прошли без крупных сбоев электроснабжения

Энергосистема Башкирии отработала в новогодние каникулы без серьезных технологических нарушений несмотря на то, что в течение первых дней нового года на территории некоторых районов Республики Башкортостан погодные условия способствовали интенсивному гололедообразованию.

В зоне ответственности ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятия АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») было произведено 20 плавок гололеда на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи 110 кВ. Наиболее сложные участки оказались в Белебеевских, Белорецких и Кумертауских электрических сетях.

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На магистральных сетях другого дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании – ООО «БСК» было произведено 11 плавок гололеда: на грозотросах ВЛ 220 кВ «Смеловская – Белорецк», «Аксаково – Бугульма», на ВЛ 500 кВ «Бугульма – Бекетово» и «Бекетово – Смеловская».

Благодаря профессионализму оперативного персонала ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» длительных перебоев электроснабжения потребителей не возникало. Небольшие аварийные отключения были устранены в кратчайшие сроки и не повлияли на общую системную надежность. Сетевики продолжают выполнять все необходимые меры для поддержания надежного и качественного энергоснабжения потребителей.
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Источник: energo-news.ru
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