В Белорецке заработал второй раздаточный пункт молочной кухни

Сегодня в Белорецке состоялось очередное радостное событие - открытие второго раздаточного пункта молочной кухни. Он расположен по адресу: улица Карла Маркса, 57. Сама молочная кухня и первый раздаточный пункт начали работать в декабре 2019 года.







Раздаточный пункт выдает бесплатную молочную продукцию для детей от шести месяцев до трех лет, а также для беременных и кормящих матерей из льготной категории. Остальные желающие могут приобрести продукцию за наличный расчет.

Источник: администрация Белорецка

Фото: администрация Белорецка

На сегодня в районе около 180 человек заключили договоры на бесплатное питание. В этом месяце молочную продукцию получат 47 льготников. Творог, молоко и кефир будут выдаваться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.