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В Белорецке заработал второй раздаточный пункт молочной кухни

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 26
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке заработал второй раздаточный пункт молочной кухни

Сегодня в Белорецке состоялось очередное радостное событие - открытие второго раздаточного пункта молочной кухни. Он расположен по адресу: улица Карла Маркса, 57. Сама молочная кухня и первый раздаточный пункт начали работать в декабре 2019 года. 

Раздаточный пункт выдает бесплатную молочную продукцию для детей от шести месяцев до трех лет, а также для беременных и кормящих матерей из льготной категории. Остальные желающие могут приобрести продукцию за наличный расчет. 

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На сегодня в районе около 180 человек заключили договоры на бесплатное питание. В этом месяце молочную продукцию получат 47 льготников. Творог, молоко и кефир будут выдаваться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.
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Источник: администрация Белорецка
Фото: администрация Белорецка
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