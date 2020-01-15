В Белорецке заработал второй раздаточный пункт молочной кухни
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Сегодня в Белорецке состоялось очередное радостное событие - открытие второго раздаточного пункта молочной кухни. Он расположен по адресу: улица Карла Маркса, 57. Сама молочная кухня и первый раздаточный пункт начали работать в декабре 2019 года.
Раздаточный пункт выдает бесплатную молочную продукцию для детей от шести месяцев до трех лет, а также для беременных и кормящих матерей из льготной категории. Остальные желающие могут приобрести продукцию за наличный расчет.
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Источник: администрация Белорецка
Фото: администрация Белорецка
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