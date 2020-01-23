В Караидельском районе реконструировали высоковольтную линию электропередачи

В 2019 году ООО «Башкирэнерго» в Караидельском районе Башкирии провело реконструкцию высоковольтной линии электропередачи 10 кВ фидер 11202 подстанции 35 кВ «Байкибашево». Она была введена в строй в 1975 году и за 44 года эксплуатации порядком обветшала.







Энергетики демонтировали старые деревянные опоры и сняли провода. Вместо них были смонтированы 183 железобетонные стойки-опоры СВ 110-3,5 и провод АС-50. Также на ЛЭП установили шесть разъединителей РЛНД-10. Общая протяженность обновленной ВЛ составила 7,4 км.

ВЛ 10 кВ обеспечивает электроснабжение трех населенных пунктов района: Артакуль, Абуталипово и Старооткустино. В них проживает свыше одной тысячи человек. Проведенная реконструкция позволила повысить надежность энергоснабжения частных домов, социальных объектов, в частности, средней школы в д. Артакуль, а также предприятий малого бизнеса, например, маслозавода.В 2016 году в д. Артакуль по республиканской целевой программе «500 ферм» было создано порядка 100 новых рабочих мест на вновь построенной молочно-товарной ферме «Артакульское». Помимо выпуска молочной продукции, за три года предприятие стало развивать и непрофильные направления – построило пилораму и завод по изготовлению строительных материалов, оборудования для сборки пластиковых окон и конструкций. Все это потребовало от сетевиков как гарантий надежного электроснабжения, так и дополнительных киловатт. И проведенная в 2019 году реконструкция ВЛ 10 кВ позволила на годы вперед обеспечить энергоресурсами развитие трех населенных пунктов Караидельского района.