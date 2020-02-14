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В школьных столовых Башкирии появятся сухофрукты из Узбекистана

Добавлено: 14.02.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В школьных столовых Башкирии появятся сухофрукты из Узбекистана

Башкирия закупит у Узбекистана сухофрукты для школьного питания на 113,4 млн рублей. Об этом стало известно по итогам поездки республиканской делегации предпринимателей и Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей в Узбекистан.

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Как уточняют в госкомитете и ТПП Узбекистана, ООО «Центр питания» заключило соглашение с фермерским хозяйством «Сиёб Шавкат Орзу» из Самаркандской области на поставку сухофруктов на сумму 1.8 млн. долл. США. Соглашение подписали после осмотра интенсивных садов и предприятий по переработке фруктов и овощей.

Источник: ufa.aif.ru
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