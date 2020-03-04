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В Сибае открылась молочная фабрика-кухня мощностью 5 тонн в сутки

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Сибай
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В Сибае открылась молочная фабрика-кухня мощностью 5 тонн в сутки

По распоряжению Главы республики Радия Хабирова, по всей республики начали возрождаться молочные кухни. 26 тысяч детей (из 150-ти тысяч) в возрасте до трёх лет, проживающие на территории Башкирии, имеют право на получение бесплатной молочной продукции.

Жители Сибая, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов начали получать продукцию ГАУ РБ «Молочная кухня» еще в январе 2020 года. Но до нынешнего дня молоко, творог и другие продукты, полагающиеся детям, возили из Белорецка. А сейчас, после открытия модульного цеха, продукцию смогут получать еще 876 малышей из Сибая и близлежащих районов.

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Мощность переработки нового производства составляет пять тонн в сутки, 25 местных жителей получили рабочие места. Сейчас в Сибае работают три пункта выдачи продукции — на улице Маяковского, д.26, и ул. Ленина, д.17, выдают молочную продукцию, на ул. Ленина, д.44, в аптеке №127 выдают сухие смеси и каши.

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Источник: www.i-gazeta.com
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