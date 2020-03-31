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В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: коронавирус в башкирии
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В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными

Крупные российские ритейлеры и службы доставки могут ввести единые правила безопасности. В их планам запретить оплату товара наличными. Об этом рассказали в пресс-службе Wildberries.



Данная мера необходима для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Теперь крупные компании будут доставлять товар покупателям курьерами. а также выдавать заказы бесконтактным способом. Согласно нововведениям, торговые залы работать не будут.

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Работа будет вестись в режиме выдачи заказов. Товар будет выдаваться только при оплате онлайн.

К соглашению присоединились Wildberries, "Связной", Avito, Boxberry, "Снежная Королева", Lamoda, Ozon, "Ситилинк", DPD, ПЭК, "М.Видео-Эльдорадо", Aliexpress и "Спортмастер". Эту инициативу также поддержала "Леруа Мерлен", но без закрытия торгового зала.

Помимо этого, в пункты выдачи заказов или магазины будут пускать строго по одному покупателю. Кабины для примерки одежды работать не будут. Персонал должен носить защитные маски и перчатки, также в торговых точках установят санитайзеры. В случае нарушения правил покупатели могут отправить жалобу на горячую линию Ассоциации компаний интернет-торговли по телефону: 8-800-555-11-56.

Источник: bash.news
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