В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными

Крупные российские ритейлеры и службы доставки могут ввести единые правила безопасности. В их планам запретить оплату товара наличными. Об этом рассказали в пресс-службе Wildberries.







Данная мера необходима для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Теперь крупные компании будут доставлять товар покупателям курьерами. а также выдавать заказы бесконтактным способом. Согласно нововведениям, торговые залы работать не будут.

Работа будет вестись в режиме выдачи заказов. Товар будет выдаваться только при оплате онлайн.К соглашению присоединились Wildberries, "Связной", Avito, Boxberry, "Снежная Королева", Lamoda, Ozon, "Ситилинк", DPD, ПЭК, "М.Видео-Эльдорадо", Aliexpress и "Спортмастер". Эту инициативу также поддержала "Леруа Мерлен", но без закрытия торгового зала.Помимо этого, в пункты выдачи заказов или магазины будут пускать строго по одному покупателю. Кабины для примерки одежды работать не будут. Персонал должен носить защитные маски и перчатки, также в торговых точках установят санитайзеры. В случае нарушения правил покупатели могут отправить жалобу на горячую линию Ассоциации компаний интернет-торговли по телефону: 8-800-555-11-56.