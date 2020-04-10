В Башкирии контролировать питание в школах и больницах будет новое ведомство

В Башкортостане контролировать качество питания в больницах и школах будет новое казенное учреждение — Управление социального питания. Распоряжение Правительства РБ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.







Основной целью деятельности учреждения будет контроль за исполнением контрактов на организацию питания в школах, больницах и санаториях. Новая структура будет следить за качеством и установлением соответствия пищевой продукции, сырья и продовольствия, услуги по организации питания.



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Согласно документу, учредителем Управления социального питания выступает Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей. До 1 мая он должен зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.