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В Башкирии контролировать питание в школах и больницах будет новое ведомство

Рубрика: Общество / Потребитель
В Башкирии контролировать питание в школах и больницах будет новое ведомство

В Башкортостане контролировать качество питания в больницах и школах будет новое казенное учреждение — Управление социального питания. Распоряжение Правительства РБ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.



Основной целью деятельности учреждения будет контроль за исполнением контрактов на организацию питания в школах, больницах и санаториях. Новая структура будет следить за качеством и установлением соответствия пищевой продукции, сырья и продовольствия, услуги по организации питания.

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Согласно документу, учредителем Управления социального питания выступает Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей. До 1 мая он должен зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.

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Источник: pravitelstvorb.ru
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