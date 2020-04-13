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В Башкирии накажут поставщиков, уменьшающих объемы продуктов в наборах для школьников

Рубрика: Общество / Потребитель
В Башкирии накажут поставщиков, уменьшающих объемы продуктов в наборах для школьников

Продуктовые наборы для школьников, которые имеют право на бесплатное питание, теперь собирают преимущественно из республиканской продукции.



Напомним, что неделей ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с типовыми наборами, отметив, что в них практически нет продуктов, произведённых на территории республики.

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После замечания руководителя региона поставщики провели «работу над ошибками». Так, местные производители на 100 процентов закрыли потребности в сахаре и молоке, на 80 процентов – в крупах, на 75 процентов – в сгущённом молоке, на 50 процентов – в растительном масле.
– До нас доходят слухи, что отдельные поставщики уменьшают объёмы продуктов в наборе – вместо 1 кг риса кладут 600 г и т.д. За этим нужно вести жесточайший контроль. Если выявим такие факты, будем разрывать контракты на месте, несмотря ни на что, – подчеркнул Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии озвучили стоимость и подробный состав продуктовых наборов для школьников. Сухпайки будут полностью оплачиваться из республиканского бюджета. Выдавать их будут школьникам, которые имеют право на получение льготного питания.
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Источник: gtrk.tv
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