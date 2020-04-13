В Башкирии накажут поставщиков, уменьшающих объемы продуктов в наборах для школьников

После замечания руководителя региона поставщики провели «работу над ошибками». Так, местные производители на 100 процентов закрыли потребности в сахаре и молоке, на 80 процентов – в крупах, на 75 процентов – в сгущённом молоке, на 50 процентов – в растительном масле.
– До нас доходят слухи, что отдельные поставщики уменьшают объёмы продуктов в наборе – вместо 1 кг риса кладут 600 г и т.д. За этим нужно вести жесточайший контроль. Если выявим такие факты, будем разрывать контракты на месте, несмотря ни на что, – подчеркнул Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии озвучили стоимость и подробный состав продуктовых наборов для школьников. Сухпайки будут полностью оплачиваться из республиканского бюджета. Выдавать их будут школьникам, которые имеют право на получение льготного питания. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram