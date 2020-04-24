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В Башкирии начнут производить йогурт с натуральными ягодами

Рубрика: Общество / Потребитель
В Башкирии начнут производить йогурт с натуральными ягодами

Клубничный йогурт с добавлением натуральных ягод уже в этом году начнут делать молочные кухни Башкортостана. Такая информация была распространена руководителем региона Радием Хабировым в социальных сетях.



По словам главы Башкортостана, несмотря на экономические трудности, финансирование данного проекта будет продолжаться, ведь детское здоровье - наивысшая ценность. В 2019 году в регионе началось возрождение молочных кухонь, благодаря чему производство высококачественной продукции из молока на сегодня есть в ряде городов, среди которых: Сибай, Уфа, Стерлитамак и другие.

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Хабиров также добавил, что в этом году производство будет открыто в Кигинском районе, в 2021 - в Иглино, а до 2024 года - появится в Кумертау, Бирске и Давлеканово. То есть будет завершена реализация проекта. Хотя уже сегодня ряд молочных продуктов из молока местных производителей доступны жителям региона почти в 100 пунктах выдачи, ряд которых располагается в магазинах и аптеках.

Напомним, в Башкирии контролировать питание в школах и больницах будет новое ведомство. 

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