В Башкирии начнут производить йогурт с натуральными ягодами

Клубничный йогурт с добавлением натуральных ягод уже в этом году начнут делать молочные кухни Башкортостана. Такая информация была распространена руководителем региона Радием Хабировым в социальных сетях.







По словам главы Башкортостана, несмотря на экономические трудности, финансирование данного проекта будет продолжаться, ведь детское здоровье - наивысшая ценность. В 2019 году в регионе началось возрождение молочных кухонь, благодаря чему производство высококачественной продукции из молока на сегодня есть в ряде городов, среди которых: Сибай, Уфа, Стерлитамак и другие.



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