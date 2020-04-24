В Башкирии начнут производить йогурт с натуральными ягодами
Клубничный йогурт с добавлением натуральных ягод уже в этом году начнут делать молочные кухни Башкортостана. Такая информация была распространена руководителем региона Радием Хабировым в социальных сетях.
По словам главы Башкортостана, несмотря на экономические трудности, финансирование данного проекта будет продолжаться, ведь детское здоровье - наивысшая ценность. В 2019 году в регионе началось возрождение молочных кухонь, благодаря чему производство высококачественной продукции из молока на сегодня есть в ряде городов, среди которых: Сибай, Уфа, Стерлитамак и другие.
Читайте также:В Башкирии накажут поставщиков, уменьшающих объемы продуктов в наборах для школьников
Напомним, в Башкирии контролировать питание в школах и больницах будет новое ведомство.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Экономика
В Мелеузовском районе возьмутся за производство искуственного грудного молока
Потребитель
В Белорецке открылась молочная фабрика-кухня
Потребитель
В Нефтекамске открылся завод по производству молочной кухни
Потребитель
В Благовещенске и Учалах открылись молочные кухни
Общество
Молочная кухня в Башкирии до конца 2019 года откроется еще в 4 районах
Потребитель
В Башкирии с 1 июля «Молочная кухня» обеспечит бесплатными молочными продуктами 15,5 тысяч детей
Потребитель
В уфимском Инорсе запустили в производство молочную кухню
Потребитель
В Сибае откроется молочная кухня