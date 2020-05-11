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Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше всего

Рубрика: Общество / Потребитель
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше всего

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии в последнее время. По данным Башстата, в период с 27 апреля по 6 мая в республике значительно выросли цены на картофель, белокочанную капусту и морковь.

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Стоимость этих продуктов выросла на 10 процентов, 7,3 процента и 6,1 процента соответственно. Теперь килограмм этих овощей в среднем стоит 24,54 рублей, 25,10 рублей и 28,65 рублей.

Отмечается, что за указанный период некоторые товары подешевели. В их числе – репчатый лук (4,2 процента), глазированные шоколадом мягкие конфеты и помидоры (2,8 процента). Теперь эти продукты стоят 43,15 рублей, 283,89 рублей и 150,54 рублей.

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Источник: gorobzor.ru

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