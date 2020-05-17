В Башкирии значительно повысились цены на продукты

Во время месяца самоизоляции в Башкирии заметно повысились цены на товары и услуги. Данные о ценах в апреле опубликовал Башстат.



По данным статистов, индекс потребительских цен превысил сопоставимый показатель 2019г. на 0,9 п.п., что обусловлено ускоренным ростом цен на продовольственные товары. Так, заметно подорожали овощи и фрукты, крупы, яйца, сахар, масло, мука, напитки.







Лук репчатый и чеснок подорожали в 1,5 раза, лимоны – почти в 3 раза. Картофель вырос в цене на 12,4% (с начала года – в 1,3 раза), капуста, морковь, свёкла столовая – на 14,3-24,7% (в 1,3-1,6 раза), апельсины и яблоки − на 6,5-8,2%, Из круп больше всего подорожала гречка - на 14,2%, на 6% все остальные. Выросли цены на сахар – 6,1%, яйца куриные – 13,6%, молочку – 0,4-3,4%, масло сливочное и оливковое – 3,0-5,9%. Отмечались колебания цен на хлеб и хлебобулочные изделия из-за повышения цен на муку на 3,1%. На говядину на кости, печень говяжью, свинину, мясо кур цены увеличились на 2,1-5,1%, рыбопродукты – на 0,7-6,3%, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания – на 1,1-2,7%, кондитерские изделия – на 1,0% на шоколад - 3,7%. Пиво и мороженое подорожали на 2%, газировка – на 1,7%. Цены в общественном питании повысились на 1,3%, а на предприятиях быстрого обслуживания – на 3,7%.



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Также выросли цены на моющие средства, парфюмерию ,стройматериалы, корма для животных и садовые принадлежности. Увеличилась стоимость билетов на поезда и самолеты.Зато подешевели смартфоны, компьютерные мониторы и туалетная бумага.