Жители районов Башкирии смогут пожаловаться на качество продукции в сельсовет

Жители сел Башкирии смогут пожаловаться на качество приобретённых товаров в сельсовет. Консультации и помощь в оформлении претензий можно получить не выезжая в райцентр или Уфу.







Об этом сообщил председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.



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Фото: sm-news.ru

Как сообщил чиновник в соцсетях, раньше жители села не могли воспользоваться своим правом на защиту своих потребительских интересов в случае получения некачественных товаров или услуг, так как пожаловаться могли только в администрации муниципалитета. Для этого надо было выделить время и средства на дорогу. Теперь помочь могут сотрудники администраций сельских поселений, которые получили типовой план помощи. Они окажут консультационно-правовую помощь, включая составление грамотных претензионных материалов. Обучение сотрудников будет вестись постоянно.