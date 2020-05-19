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Жители районов Башкирии смогут пожаловаться на качество продукции в сельсовет

Рубрика: Общество / Потребитель
Жители районов Башкирии смогут пожаловаться на качество продукции в сельсовет

Жители сел Башкирии смогут пожаловаться на качество приобретённых товаров в сельсовет.  Консультации и помощь в оформлении претензий можно получить не выезжая в райцентр или Уфу.



Об этом сообщил председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев. 

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Как сообщил чиновник в соцсетях, раньше жители села не могли воспользоваться своим правом на защиту своих потребительских интересов в случае получения некачественных товаров или услуг, так как пожаловаться могли только в администрации муниципалитета. Для этого надо было выделить время и средства на дорогу. Теперь помочь могут сотрудники администраций сельских поселений, которые получили типовой план помощи. Они окажут консультационно-правовую помощь, включая составление грамотных претензионных материалов. Обучение сотрудников будет вестись постоянно. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: sm-news.ru

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