Жительница Салавата обнаружила в пицце из ресторана доставки шелуху от семечек | видео

Салават | 25 июн 2020 | 11:20

В башкирском городе Салавате местная жительница обнаружила в пицце из ресторана доставки шелуху от семечек. По словам Анастасии, кожуру она заметила не сразу – только когда уже начала есть. Девушка попыталась разобраться в ситуации, однако директор доставки в решении проблемы особо заинтересован не был, сообщает издание "КП-Уфа".





«Вместо того чтобы извиниться в разговоре по телефону смело предположил, что я не трезвая», – рассказала Анастасия корреспонденту «КП-Уфа». По словам девушки, представитель ресторана посчитал, что ее «целью было получить заказ бесплатно, и для этого она накидала туда мусор и обвинила в этом их».



Недовольная клиентка считает подобные обвинения оскорбительными. Она прислала видео, на котором можно заметить, что шелуха от семечек запеклась в сыре. По мнению Анастасии, подстроить ей такое было бы проблематично при всем желании.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео

Тем не менее девушка не планирует обращаться в надзорные ведомства: «У меня 37-я неделя беременности и немного не до этого. Вчера просто они меня прямо взбесили своим поведением. Я решила эту ситуацию придать огласке, город небольшой, пусть люди знают».