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С 1 июля в Башкирии алкоголь будут продавать по новым правилам

С 1 июля в Башкирии алкоголь будут продавать по новым правилам

| 30 июн 2020 | 12:00

С 1 июля на территории Башкирии будет действовать новый порядок розничной продажи алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания РБ, соответствующие изменения в законе «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ» депутаты одобрили на июньском  пленарном заседании.



«Закон, регулирующий розничную продажу алкоголя, становится более гибким. До сих пор ежедневная продажа алкоголя у нас прекращалась в 22 часа и возобновлялась в 10 утра. С 1 июля будет действовать только ограничение, установленное на федеральном уровне: с 23 до 8 часов. Однако при необходимости Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей сможет корректировать режим и устанавливать локальные ограничения. Данный закон наделил ведомство соответствующими полномочиями. На предприятия общественного питания запреты, как и прежде, не распространяются», – прокомментировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.

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Однако при этом Толкачев подчеркнул, что парламент будет по-прежнему участвовать в регулировании сферы розничной продажи алкогольной продукции. Депутаты будут отслеживать исполнение закона и при необходимости корректировать нормативные документы.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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