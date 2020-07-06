Список готовых продуктов, которые не стоит покупать в магазине

| 06 июл 2020 | 11:47

Предварительно нарезанные овощи или полуфабрикаты в яркой упаковке кажутся нам очень привлекательными. Ведь они удобны в использовании и значительно экономят наше время у плиты. Однако не все готовые продукты действительно выгодно покупать. Расскажем, какие из них лучше оставить лежать на полке в магазине.







Измельченный чеснок

Мелко резать свежий чеснок — что может быть утомительнее? Гораздо удобнее купить готовую приправу, в которой он содержится. Однако по словам экспертов, предварительно измельченный чеснок кардинально отличается по качеству от свеженарезанного. Дело в том, что тот самый, неповторимый чесночный аромат образуется благодаря особому органическому соединению (аллицину) в тот момент, когда клетки растения механически повреждаются. Именно поэтому наиболее ароматным и вкусным будет лишь свежий чеснок, грубо нарезанный с помощью ножа. К сожалению, ни одна готовая чесночная приправа с ним не сравнится. Кроме того, в ней часто содержатся вредные химические добавки для усиления вкуса.



Цитрусовый сок

Идея купить апельсиновый или лимонный фреш для приготовления своих любимых блюд тоже кажется нам весьма привлекательной. Однако помните о том, что свежевыжатый сок цитрусовых может храниться не дольше трех суток. По истечении этого срока его вкус и консистенция сильно меняются. Именно поэтому производители часто добавляют в продукт различные консерванты, хотя на этикетке и пишут «свежевыжатый». Внимательно изучайте этикетку перед покупкой фреша, или же, просто купите недорогую соковыжималку для цитрусовых.









Казалось бы, что может быть удобнее чем уже мелко нарезанная капуста, которую сразу же можно использовать для супа или салата? Однако некоторые производители не церемонятся, и часто измельчают все части продукта, включая грубые «ребра» капустного листа и сердцевину. В итоге, вам приходится дома проводить дополнительную работу, рассортировывая или обрезая непригодные к употреблению части. Согласитесь, лучше потратить то же время, чтобы самостоятельно нарезать готовый кочан. Кроме того, по стоимости он обойдется вам гораздо дешевле.

Картофельное пюре

Сухое картофельное пюре, которое мы часто используем для приготовления быстрого гарнира — продукт весьма сомнительного качества и вкуса. Да, существует множество трюков, которые помогают сделать готовое пюре вкуснее — например, взбить его вместе с горячим молоком или сливками. Кроме того, из остатков продукта легко сделать картофельные оладьи. Однако эксперты все же не рекомендуют покупать этот полуфабрикат. Даже если картофельное пюре получится более-менее вкусным, здоровья оно вам точно не прибавит из-за большого количества консервантов и глутамата натрия в составе.

Читать дальше...





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram