В Башкирии подорожали некоторые продукты

| 12 июл 2020 | 11:35

За месяц в Башкирии картофель стал дороже на пятнадцать процентов. Сейчас в среднем его стоимость составляет 40 рублей за один килограмм. Такие данные за июнь текущего года привел Башстат.







В числе овощей картофель прибавил в стоимости больше других. На 21 процент подорожали яблоки – их стоимость на прилавках магазинов колеблется от 140 до 200 рублей. Кроме того, существенно подорожали виноград, груши и апельсины – от 2,5 до 7,5 %. В то же время на 30% упала цена огурцов. На данный момент средняя стоимость за один килограмм составляет 60 руб., помидоров – 110 руб. и лимонов – 100 руб. Упала цена и на свежую капусту, репчатый лук, чеснок, и яйца.

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Фото: скриншот видео

Индекс потребительских цен на продукты и услуги в регионе по отношению к июню прошедшего года – 103,4 %. Касательно непродовольственного сектора, то на восемнадцать процентов подорожало газомоторное горючее, а бензин – на 0,8 %.