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В Башкирии разработали рецепт кваса с мятой

В Башкирии разработали рецепт кваса с мятой

Уфа | 17 июл 2020 | 00:25

На факультете пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета разрабатывают несколько рецептов кваса с различными добавками. Один из них, содержащий мяту, уже находится на завершающей стадии исследований и демонстрирует отличные вкусовые качества. Эксперты считают, что у освежающего напитка большие шансы попасть на полки магазинов.



Как известно, квас – это настоящая кладовая полезных веществ для организма. Он содержит в своем составе большую часть всех незаменимых аминокислот, множество витаминов, в том числе A, C, E, H, PP, витамины группы B. А мята – один из универсальных вариантов для приготовления летних живительных эликсиров, она обладает прекрасными тонизирующими и успокаивающими свойствами, замечательно утоляя чувство жажды в жаркую погоду.

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– Сегодня зачастую вместо кваса продается квасной напиток, но настоящий продукт получается лишь путем брожения из зерновых культур, при этом важно точно соблюдать технологию, – объясняет доцент кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья Александр Гусев. – В данный момент мы предлагаем наш квас местным производителям.


В планах у магистрантов факультета также разработка рецептур кваса с добавками имбиря, листьев и плодов смородины, малины и других растительно-вкусовых добавок. Молодые ученые экспериментируют и со сроками брожения, различными марками дрожжей, добавляют копченый солод, чтобы вывести оптимальный вкус сезонного напитка.
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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: скриншот видео

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