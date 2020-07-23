В ковид-госпиталях Башкирии врачей кормили замороженным супом и плесневелым хлебом

| 23 июл 2020 | 19:15

В Башкортостане медики пожаловались на плохое питание, выдаваемое в ковид-госпиталях. Жалоба исходила от коллективов больниц находящихся в Дюртюлях, Мелеузе, Туймазов, Белорецка и Кумертау.







В региональном профсоюзе медицинских работников сообщили, что вместо горячей еды врачи получали плесневелые булки и замороженный суп. Поставками питания зянимался кооператив «Кармаскалинский».

Врачей озадачила парадоксальная ситуация, когда пациенты райбольниц, при наличии собственных кухонь, питались намного лучше, чем работающие в сложнейших условиях сотрудники ковид-смен.

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Фото: соцсети

Сегодня, 23 июля, на заседании Минздрава республики с участием Комитета по торговле, обсудили сложившуюся вопиющую ситуацию. Поставками горячего и свежего питания будет заниматься новый поставщик. Не изменится он лишь в ЦРКБ города Белорецка. Но здесь обязались изменить положение дел в лучшую сторону.