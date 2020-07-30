В Башкирии медиков и пациентов кормили зараженным бактериями мясом

| 30 июл 2020 | 09:52

В разгар пандемии коронавируса медиков и пациентов больниц Башкирии кормили зараженным мясом. Прокуратура республики и специалисты региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора организовали проверку. Продукция кишит бактериями.







— В рамках проверки будет дана оценка соблюдению учреждениями здравоохранения и поставщиками мяса требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о качестве и безопасности пищевых продуктов, оформлению соответствующих сопроводительных документов, а также законодательства о контрактной системе, — отметили в ведомстве.

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