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В Башкирии медиков и пациентов кормили зараженным бактериями мясом

В Башкирии медиков и пациентов кормили зараженным бактериями мясом

| 30 июл 2020 | 09:52

В разгар пандемии коронавируса медиков и пациентов больниц Башкирии кормили зараженным мясом. Прокуратура республики и специалисты региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора организовали проверку. Продукция кишит бактериями.



— В рамках проверки будет дана оценка соблюдению учреждениями здравоохранения и поставщиками мяса требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о качестве и безопасности пищевых продуктов, оформлению соответствующих сопроводительных документов, а также законодательства о контрактной системе, — отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что в Башкортостане медики пожаловались на плохое питание, выдаваемое в ковид-госпиталях. Жалоба исходила от коллективов больниц находящихся в Дюртюлях, Мелеузе, Туймазов, Белорецка и Кумертау.

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Источник: ufa1.ru

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