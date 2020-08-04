Жителям Башкирии могут прийти квитанции на оплату отсутствующей горячей воды

| 04 авг 2020 | 12:44

В некоторых районах Башкирии жители столкнулись со странной проблемой: горячей воды не было, но счёт за неё приходил, как обычно. В микрорайоне Глумилино, например, горячей воды не было три недели. Жители открывали краны горячей воды, вместо неё шла холодная. При этом счётчики учитывали горячую воду.







Выяснилось, что время отключения горячей воды, хозяевам квартир рекомендуется перекрывать вентиль на отводе общеквартирного стояка ГВС. Во время отключения трубы остаются наполненными водой, чтобы они не заржавели и не деформировались. Именно поэтому из крана с горячей водой бежит холодная.

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Счётчики эту воду принимают за горячую, которая гораздо дороже. В итоге жители получают квитанции, в которых цифры намного больше ожидаемых.