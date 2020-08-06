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В Башкирии подорожали чай, морковь, тушенка и огурцы

В Башкирии подорожали чай, морковь, тушенка и огурцы

| 06 авг 2020 | 16:14

Башстат провел еженедельный мониторинг цен на ряд продуктов питания. Аналитики опубликовали на сайте данные об изменении средних потребительских цен. Информация предоставлена с 27 июля по 3 августа 2020 года.



Лидером среди подорожавших продуктов оказалась морковь. Она подорожала на 4,9%. Далее в списке идет черный чай, цена которого увеличилась на 1,7%. Среди жителей вырос спрос на консервированые продукты, особенно на тушенку. В среднем стоимость одной банки увеличилась на 1,4%. Аналитики также отметили несвойственное сезону повышение цен на огурцы. Цена за килограмм свежих овощей поднялась на 1,3%.

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А вот помидоры, наоборот, стали еще доступнее – они подешевели на 9%. Далее в списке идет рис и колбаса вареная. Ценник на ряд этих продуктов снизился на 3,2 и 1,6% соответственно. Кроме того, уменьшилась стоимость репчатого лука. Цена за килограмм снизилась до 1,1%.
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Источник: proural.info
Фото: pixabay

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