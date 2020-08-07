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В Башкирии выявили нелегальную схему поставки сливочного масла в уфимский центр детского питания

В Башкирии выявили нелегальную схему поставки сливочного масла в уфимский центр детского питания

Уфа | 07 авг 2020 | 10:19

Сливочное масло массой 1,4 т поставили в муниципальное автономное учреждение «Центр детского и диетического питания» Уфы. Продукт произвели в Алтайском крае, по документам производитель ООО «Алтайторг», в Уфу его поставило ООО «Бардо».

По информации Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, ООО «Алтайторг» заявлено как предприятие по хранению и реализации подконтрольной продукции.



Однако по адресу, указанному в ФГИС «Меркурий», деятельности не осуществляет. Молочная продукция была нелегально добавлена в систему.

При совместном выезде с сотрудниками МВД России по Республике Башкортостан по адресу места осуществления деятельности ООО «Бардо» было установлено, что юридическое лицо хозяйственную деятельность не ведет, на указанные контактные телефоны не отвечает.
Площадку исключили из реестра хозяйствующих субъектов системы «Цербер» как фантомную. Учетную запись уполномоченного лица этой организации заблокировали в системе «Меркурий». Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы республики.

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«Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан проведен отбор проб указанной молочной продукции в дошкольных учреждениях республики с целью выявления и пресечения оборота фальсификата. Пробы направлены для лабораторных исследований в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора», — сообщили в ведомстве.
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Источник: www.bashinform.ru

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