В Башкирии детскую молочную продукцию обогатят йодом

| 25 авг 2020 | 17:54

В Башкирии в продукцию «Молочной кухни» начнут добавлять йод. Как сообщил председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев, работа над вводом в рецептуру детского питания йодоказеина уже ведется.







Данное решение связано с проблемой йододефицита. Обогащенные продукты помогут справиться с этой задачей. Эти действия предусмотрены федеральным законом «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода», проходящий сейчас процедуру согласования.

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Фото: pixabay

В ближайшее время в республике также начнут выпускать специализированные кисели для детского питания. Проект реализует компания «Травы Башкирии». Речь идет не только о йоде, но и других необходимых микроэлементах. Работа ведется в рамках национального проекта «Демография».