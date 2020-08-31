В Башкирии запретили продажу алкоголя 1 сентября 2020 года
| 31 авг 2020 | 09:00
Госкомитет РБ по торговле напоминает, что 1 сентября продажа алкогольной продукции будет запрещена во всех магазинах, расположенных на территории Республики Башкортостан.
Данное ограничение установлено в соответствии со статьей 6.2 Закона Республики Башкортостан от 1 марта 2007 года № 414-з «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».
«День без алкоголя» вводится для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Запрет распространяется на все торговые точки, продавать спиртное имеют право только предприятия общественного питания. Читать дальше...