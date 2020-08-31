В Башкирии запретили продажу алкоголя 1 сентября 2020 года

| 31 авг 2020 | 09:00

Госкомитет РБ по торговле напоминает, что 1 сентября продажа алкогольной продукции будет запрещена во всех магазинах, расположенных на территории Республики Башкортостан.







Данное ограничение установлено в соответствии со статьей 6.2 Закона Республики Башкортостан от 1 марта 2007 года № 414-з «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

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«День без алкоголя» вводится для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Запрет распространяется на все торговые точки, продавать спиртное имеют право только предприятия общественного питания.