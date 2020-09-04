В Башкирии родители начали жаловаться на качество бесплатного школьного питания

| 04 сен 2020 | 09:03

Накануне в соцсетях начали появляться жалобы на питание от родителей школьников. Одна из мам рассказала, что изначально обрадовалась, что ее ребенка будут кормить бесплатно. Однако потом выяснилось, что питание – это только завтраки для начальных классов. Однако по словам обеспокоенных родителей, он оставляет желать лучшего.







— Зная наперед качество всего бесплатного, я все-таки накормила домашним завтраком Самиру. Вечером зашел разговор про школьное питание. По словам дочери, опознать содержимое тарелки ей не удалось. Она так и не смогла назвать, что за каша была. Но мой отважный ребенок, отбросив предрассудки, решила хотя бы попробовать. Когда она начала мешать масло, каша превратилась в воду. Не представляю, как такое возможно, но Самира сказала именно так. Из всего класса съесть эту кашу смог только один человек. Затем в родительской группе мы узнали, что, оказывается, был еще и сыр, который дети не увидели. Он стоял в отдельной тарелке, может поэтому дети не обратили на него внимание. И еще был чай, но дочь почему-то приняла его за какао. И чтобы все было съедено, на всякий случай, закрыли буфет, — сообщила мама школьницы.

Женщина решила подсчитать, во сколько бы обошелся хороший завтрак на ребенка. Она объяснила, что коробки овсяной каши могло бы хватить на весь класс. Цена пачки – максимум 50 рублей. Литр молока можно найти, например, за 65 рублей, сыр – за 200 рублей и коробка чая – за 50 рублей.





— Теперь посчитаем с другой стороны. На питание было выделено 756 миллионов рублей, 1587 школ, возьмем в каждой по 5 классов, хотя в деревнях их дай бог по одному, и пусть в каждом классе будет по 25 детей. Итак: 756000000 делим на 1587 и на 20 начальных классов по каждой школе. Получается 23818 на каждый класс! 953 рубля на ребенка! Не забудем посчитать работу поваров, водителей, закупщиков. И, конечно, разделим 953 на 35 учебных недель и 5 дней в неделю. Итого: 5,5 рублей в день на ребенка при очень грубом подсчете, включая работу вышеуказанных специалистов, — написала уфимка.









Женщина предлагает сделать буфет открытым. По ее мнению, кормить детей за счет бюджетных средств нереально. Уфимка предлагает обеспечить бесплатным питанием только социально защищенных детей. Но при этом еда должна быть вкусной и качественной.

Одна из пользовательниц соцсетей написала, что о качестве бесплатного питания было понятно сразу. По ее словам, реакция от родителей школьников не заставила себя долго ждать.

— Когда я услышала из каждого утюга, что кормить детей будут бесплатно, сначала испытала радость и даже где-то зависть. Мы ни маткапитала не видели, ни 3000, ни 10000 на детей, ни питания бесплатного, выживали как могли в лихие 90-е. А потом задумалась – кричат об этом много, жди подвоха. Дождусь-ка я первых репортажей от родителей и вот, «восторженные отзывы» не заставили себя долго ждать, — объяснила женщина.

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Однако вскоре под постом уфимки появились противоположные точки зрения на бесплатное питание, некоторые из родителей написали. что их дети с удовольствием начали кушать в школе, так как им все понравилось.