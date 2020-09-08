В Башкирии в полуфабрикатах из курицы нашли бактерии, которые опасны для малышей

| 08 сен 2020 | 17:10

Специалисты Россельхознадзора Башкирии провели экспертизу полуфабрикатов из курицы. За два месяца лета в пробах замороженной продукции были найдены опасные бактерии.







Пробы мясных изделий были отправлены в различные лаборатории в Челябинск и Новосибирск. Результаты пришли неутешительные: в мясе нашли высокое содержание бактерий S. typhi-murium, гр. B. Если говорить простым языком, в птице нашли бактерии сальмонеллы.



Известно, что микроорганизмы опасны как для людей, так и для животных. Но особую опасность они представляют детям младшего возраста.

Микроорганизм вызывает болезнь, известную как сальмонеллез, которая поражает как людей, так и животных. У человека заболевание характеризуется острыми симптомами отравления, температурой, тошнотой и болью в животе. Особенно опасна болезнь для детей младшего возраста.

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Фото: pixabay.com

Производитель мясной продукции из курицы был оштрафован. Теперь ему придётся заплатить 300 тысяч рублей.