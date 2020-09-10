Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии в рацион школьного и больничного питания могут ввести конину

В Башкирии в рацион школьного и больничного питания могут ввести конину

В Башкирии в рацион школьного и больничного питания могут ввести конину

| 10 сен 2020 | 12:36

В Башкирии полуфабрикаты из конины могут использовать в рационе учебных и медицинских организаций. О готовности поставлять такую продукцию заявили фермеры-коневоды из Абзелиловского и Баймакского районов во время совещания «Сельский час» с главой региона Радием Хабировым.



Как отметил председатель Госкомторговли республики Алексей Гусев, «сейчас проводятся консультации с диетологами, чтобы включить конину в рацион больничного питания». Чиновник надеется, что цены на продукцию фермерских хозяйств будут «приемлемы».

Сами предприниматели отметили, что у них есть сложности с производством мясных полуфабрикатов и участием в госзакупках. Хабиров предложил проработать вопрос о предоставлении им субсидий для создания племенных репродукторов и убойных цехов. Глава Башкирии поставил эту задачу Минсельхозу.

В Башкирии в полуфабрикатах из курицы нашли бактерии, которые опасны для малышей

Читайте также:

В Башкирии в полуфабрикатах из курицы нашли бактерии, которые опасны для малышей
– Если фермеры Зауралья сообща представят такие проекты, то мы непременно рассмотрели бы их […] и оказали существенную помощь из бюджета. Жду вас через месяц с конкретными идеями, – сказал руководитель республики.
Напомним, ранее в Башкирии родители выражали недовольство школьным питанием. Власти в ответ на это заявили, что дети попросту не готовы к здоровому питанию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: