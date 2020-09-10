В Башкирии в рацион школьного и больничного питания могут ввести конину
| 10 сен 2020 | 12:36
В Башкирии полуфабрикаты из конины могут использовать в рационе учебных и медицинских организаций. О готовности поставлять такую продукцию заявили фермеры-коневоды из Абзелиловского и Баймакского районов во время совещания «Сельский час» с главой региона Радием Хабировым.
Как отметил председатель Госкомторговли республики Алексей Гусев, «сейчас проводятся консультации с диетологами, чтобы включить конину в рацион больничного питания». Чиновник надеется, что цены на продукцию фермерских хозяйств будут «приемлемы».
Сами предприниматели отметили, что у них есть сложности с производством мясных полуфабрикатов и участием в госзакупках. Хабиров предложил проработать вопрос о предоставлении им субсидий для создания племенных репродукторов и убойных цехов. Глава Башкирии поставил эту задачу Минсельхозу.