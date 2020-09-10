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Коневоды попросили Радия Хабирова разобраться с продавцами контрафактного кумыса

Коневоды попросили Радия Хабирова разобраться с продавцами контрафактного кумыса

Баймакский район | 10 сен 2020 | 21:03

Радий Хабиров поручил Госкомитету по торговле разобраться с продажей контрафактного кумыса. На заседании выездного «Сельского часа», который прошел в Баймаке, коневоды пожаловались Главе республике на нечистых на руку конкурентов.



Как оказалось, некоторые предприниматели вместо кобыльего молока продают коровье с различными добавками и выдают за кумыс. Таким образом, страдают не только добросовестные производители, но и репутация национального напитка.

Помимо этого, на совещании говорили о перспективах спортивного коневодства. Развитие этого направления тормозит дефицит квалифицированных кадров. Единственный регион в России, где готовят профессиональных наездников, –  Воронежская область. Радий Хабиров поддержал идею открытия филиала образовательного учреждения в Башкортостане. Решение может быть принято уже к декабрю.

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Особо остро фермеров волновала тема выпаса лошадей. Нередко они являются причиной ДТП. Предприниматели попросили главу региона в том числе субсидировать из госбюджета средства на установку ограждений на пастбищах, а также установить предупреждающие дорожные знаки. Разобраться в последнем вопросе для обеспечения безопасности дорожного движения поручено Гострансу региона.
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Источник: bash.news
Фото: скрин видео bash.news

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