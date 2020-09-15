В Башкирии в состав школьного меню вошел йогурт «Молочной кухни»

| 15 сен 2020 | 16:21

В республике йогурт «Молочной кухни» вошёл в школьное меню. Полезный продукт будут употреблять учащиеся с 1-го по 4-й класс. Питьевой йогурт изготавливается из нормализованного молока с использованием специальной закваски. Кроме того, продукт обогащен четырьмя витаминами – А, Е, В6 и D3.







Сейчас «Молочная кухня» уже обеспечивает своей продукцией 172 школы республики. Йогурт употребляют школьники Сибая, Стерлитамака, Салавата, Туймазов, Ишимбая, Кумертау, Янаула, Нефтекамска и села Красноусольский.

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В республике на данный момент действуют шесть производств «Молочной кухни» мощностью до 5 тонн молока в сутки и 97 раздаточных пунктов. Продукцию бесплатно получают 22,6 тыс. детей льготной категории, а также 508 беременных женщин и кормящих матерей. Приобрести продукты «Молочной кухни» можно в 39 пунктах раздачи, а также в торговых сетях «Байрам», «Ярмарка», «Апельсин», «Аксарлак» и «Стерх». Работа идет в рамках нацпроекта «Демография».