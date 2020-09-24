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В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты питания

В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты питания

| 24 сен 2020 | 12:20

В республике вновь изменилась стоимость некоторых продуктов. Специалисты Башстата провели еженедельный мониторинг средних потребительских цен на товары. Анализ был проведен с 14 по 21 сентября 2020 года.



Согласно данным экспертов, заметно увеличились цены на детское питание. Сухие молочные смеси подорожали в среднем на 18,57 рублей, а консервированные овощи – на 10,04 рубля. Подскочил ценник и на вареную колбасу. В среднем килограмм мясного изделия подорожал на 5,01 рублей. Увеличилась стоимость на свежие огурцы и помидоры – 2,96 и 2,06 рублей соответственно. Сахар и молоко в среднем подорожали на 1 рубль.

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В списке подешевевших продуктов на первом месте оказался черный чай. Цена на него снизилась на 9,53 рубля. Любители чаепития со сладостями могут закупиться карамелью. Стоимость одного килограмма конфет снизилась на 5,13 рублей. Также подешевели сыры и яблоки – на 2,61 и 2,60 рублей. В среднем на 2 рубля упала цена за полукопченые колбасы, говядину и свинину.

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Источник: proural.info

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