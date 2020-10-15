В Башкирии подорожали масло и хлеб

| 15 окт 2020 | 12:41

Специалисты Башстата провели еженедельный мониторинг цен на продуктовую корзину. Согласно опубликованному на сайте документу, изменились цены на хлеб, яйца и молоко. Аналитика была проведена с 5 по 12 октября 2020 года.







По данным экспертов, заметно выросли цены на некоторые молочные продукты. Стоимость сливочного масла и сыров увеличилась на 3,97 и 2,8 рубля соответственно. Также на 2,29 рубля выросла цена на подсолнечное масло. Хлеб из ржаной и пшеничной муки, сахар и охлажденная курица подорожали в среднем на 1 рубль. Цена за десяток яиц поднялась на 0,66 рублей.

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Фото: pixabay

К середине октября снизилась стоимость яблок. Килограмм фрукта в среднем подешевел на 1,89 рублей. По данным аналитиков, упала цена на мясные изделия. Килограмм сосисок в среднем стал дешевле на 1,49 рублей, говядина – на 1,23. Уменьшилась стоимость творога и помидоров. В среднем цены опустились на 1 рубль. Стоимость литра стерилизованного молока упала на 0,23 рубля.