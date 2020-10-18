В России автомобилистам хотят запретить ездить на летней резине зимой

| 18 окт 2020 | 20:37

Автомобилистам хотят запретить ездить на летней резине зимой. Такую норму хочет ввести МВД, сообщается на сайте нормативных правовых актов.







«В перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период», — сообщает ТАСС. Аналогичная мера будет действовать для зимних шин, использующихся в летнее время.

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Зимний и летний периоды МВД определяет ровно по сезонам. Шины с шипами противоскольжения придется «носить» в декабре, январе и феврале. «Переобуваться» в летнюю резину — в июне, июле и августе. За использование резины не по сезону водителей могут оштрафовать на 500 рублей.