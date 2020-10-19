В Башкирии турбаслинские бройлеры оказались заражены опасными бактериями
| 19 окт 2020 | 18:18
В полуфабрикатах башкирского предприятия «Турбаслинские бройлеры» обнаружены опасные бактерии. Как сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по РБ, в 2020 году были взяты 11 проб с тушек цыпленка и отправлены на экспертизу. Исследование показало, что в полуфабрикатах присутствуют бактерии сальмонелла, вызывающие опасную болезнь – сальмонеллез.
Инфекция проявляется в виде лихорадки, рвоты и диареи. Также инфицированный человек может заразить большое количество людей. В мясе же бактерия может жить до трех лет.
«В период распространения коронавирусной инфекции возбудители сальмонеллы особенно опасны, так как при ослабленном иммунитете сальмонеллез может привести к обезвоживанию организма, проблемам с сердцем, патологиям внутренних органов», — предупреждает ведомство.