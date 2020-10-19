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В Башкирии турбаслинские бройлеры оказались заражены опасными бактериями

В Башкирии турбаслинские бройлеры оказались заражены опасными бактериями

| 19 окт 2020 | 18:18

В полуфабрикатах башкирского предприятия «Турбаслинские бройлеры» обнаружены опасные бактерии. Как сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по РБ,  в 2020 году были взяты 11 проб с тушек цыпленка и отправлены на экспертизу. Исследование показало, что в полуфабрикатах присутствуют бактерии сальмонелла, вызывающие опасную болезнь – сальмонеллез.



Инфекция проявляется в виде лихорадки, рвоты и диареи. Также инфицированный человек может заразить большое количество людей. В мясе же бактерия может жить до трех лет.

«В период распространения коронавирусной инфекции возбудители сальмонеллы особенно опасны, так как при ослабленном иммунитете сальмонеллез может привести   к обезвоживанию организма, проблемам с сердцем, патологиям внутренних органов», — предупреждает ведомство.
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Сообщается, что в отношении предприятия «Турбанслинские бройлеры» возбуждено административное дело. Организацию привлекли к штрафу в размере 360 тысяч рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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