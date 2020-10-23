Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше всего

| 23 окт 2020 | 11:04

Специалисты Башстата изучили изменение цен на потребительскую корзину. Результаты еженедельного мониторинга опубликованы на сайте ведомства. Анализ был проведен в период с 12 по 19 октября 2020 года.







Эксперты, изучив уровень цен в магазинах, отметили, что заметно подорожал черный чай. В среднем цена выросла на 12 рублей. Также повысилась стоимость на свежие помидоры и гречку – на 7 и 3 рубля соответственно. Яйца, подсолнечное масло и сметана подорожали в среднем на 2 рубля. Незначительно изменились цены на сахар, макароны, лук и огурцы. Эти продукты подорожали на 1 рубль.

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По данным аналитиков, упали цены на молочную продукцию. Килограмм твердых и мягких сыров в среднем подешевел на 4 рубля. Стоимость сливочного масла и творога понизилась на 2 рубля. Подешевели хлеб, печенье, вареная колбаса и рис. В среднем цена на ряд этих продуктов упала на 1 рубль. На столько же подешевели мука и пшенная крупа.