Россиян предупредили о повышении цен на некоторые продукты перед Новым годом

| 25 окт 2020 | 16:39

Так, по прогнозам специалистов, больше всего в цене вырастут мясо, молоко и макароны. Также есть большая вероятность, что рыба тоже подскочит в стоимости.







Дмитрий Востриков, директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз»:



Вырастут такие продовольственные товары, как мясо, молоко, макароны. лучится это в ближайшее время. Цены на макаронные изделия могут повыситься из-за того, что в их стоимость заложена наиболее высокая доля продовольственной пшеницы, рыночная стоимость которой обновили многолетние максимумы. Есть риск повышения цен на фураж — виды культур, которые используются для корма скота. Это ячмень, пшеница, фуражная кукуруза.

Рост цен на топливо приводит к тому, что производителям проще «с корабля» продавать рыбу за границу, минуя «складские и логистические моменты». Повышения цен можно было бы избежать запретом или ограничением экспорта рыбы за рубеж. Тогда на рынке появилось бы больше предложения.

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Рыба вырастет в цене из-за повышения стоимости топлива. Такое мнение высказал основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько изданию «Вечерняя Москва».