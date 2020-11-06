В Уфе откроется фирменный пункт "Молочной кухнии"

Уфа | 06 ноя 2020 | 17:36

Место подобрано с максимальным учетом интересов получателей детской молочной продукции – сюда удобно добраться как из Калининского, так и Орджоникидзевского районов.



Молочную продукцию и сухие смеси в новом фирменном пункте будут получать 435 детей в возрасте до 3 лет, а также беременные женщины и кормящие матери. Ранее им приходилось получать продукцию в детскую поликлинику или в аптеку. Кроме того, товар в полном ассортименте смогут здесь приобретать все желающие.







Напомним, что в составе «Молочной кухни» сейчас действуют 7 производств и 101 раздаточный пункт. Продукция также поставляется в торговые сети: «Байрам», «Ярмарка», «Дворик», «Апельсин», «Аксарлак» и «Стерх».



Бесплатной продукцию получают 22511 детей льготной категории, а также 619 беременных женщин и кормящих матерей. В 33 населенных пунктах действует выездная выдача.



Работа идет в рамках национального проекта «Демография».

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Фото: пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ