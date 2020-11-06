Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе откроется фирменный пункт "Молочной кухнии"

В Уфе откроется фирменный пункт "Молочной кухнии"

В Уфе откроется фирменный пункт "Молочной кухнии"

Уфа | 06 ноя 2020 | 17:36

Место подобрано с максимальным учетом интересов получателей детской молочной продукции – сюда удобно добраться как из Калининского, так и Орджоникидзевского районов.

Молочную продукцию и сухие смеси в новом фирменном пункте будут получать 435 детей в возрасте до 3 лет, а также беременные женщины и кормящие матери. Ранее им приходилось получать продукцию в детскую поликлинику или в аптеку. Кроме того, товар в полном ассортименте смогут здесь приобретать все желающие.



Напомним, что в составе «Молочной кухни» сейчас действуют 7 производств и 101 раздаточный пункт. Продукция также поставляется в торговые сети: «Байрам», «Ярмарка», «Дворик», «Апельсин», «Аксарлак» и «Стерх».

Бесплатной продукцию получают 22511 детей льготной категории, а также 619 беременных женщин и кормящих матерей. В 33 населенных пунктах действует выездная выдача.

Работа идет в рамках национального проекта «Демография».

В Башкирии в состав школьного меню вошел йогурт «Молочной кухни»

Читайте также:

В Башкирии в состав школьного меню вошел йогурт «Молочной кухни»
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии турбаслинские бройлеры оказались заражены опасными бактериями. Как сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по РБ,  в 2020 году были взяты 11 проб с тушек цыпленка и отправлены на экспертизу. Исследование показало, что в полуфабрикатах присутствуют бактерии сальмонелла, вызывающие опасную болезнь – сальмонеллез.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: