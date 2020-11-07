В Башкирии значительно подорожали некоторые продукты

| 07 ноя 2020 | 13:49

Башкортостанстат проанализировал уровень и изменение средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров по Республике Башкортостан.







На некоторые продукты цена значительно выросла. По данным выборочного еженедельного мониторинга за период с 26 октября по 2 ноября больше всего — на 8,4 процента подрожали огурцы. Их цена выросла с 58,47 до 63,36 рубля. На 3,9 процента подрос в цене сахар-песок — с 43,44 до 45,12 рубля. Также на 3,9 процента подорожали яйца куриные — с 55,15 до 57,28 рубля. На 3,5 процента стали дороже помидоры свежие, их цена выросла с 76,33 до 78,96 рубля.

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При этом ряд продуктов питания стали дешевле. На 2,2 процента подешевело пшено — с 56,36 до 55,11 рубля. На 1,9 процента упал в цене лук репчатый — с 21,24 до 20,83 рубля. На 1,4 процента стали дешевле конфеты мягкие, глазированные шоколадом — их цена снизилась с 295,25 до 291,16 рубля.