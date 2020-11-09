В Башкирии можно анонимно пройти опрос по качеству школьного питания

| 09 ноя 2020 | 10:05

В Башкирии среди родителей проведут анонимный опрос по качеству бесплатного школьного питания в начальных классах. Об этом сообщает общественная палата республики.







Опрос будет проводиться с 9 по 30 ноября. Родителям предлагают ответить на следующие вопросы: «в каком состоянии подаётся пища»; «удовлетворены ли разнообразием ежедневного меню», «как часто дети получают фрукты в рамках школьного питания» и т.д. По мнению членов общественной палаты, данный опрос позволит не только узнать уровень питания учеников младших классов, но и поможет определить способы его совершенствования. Отмечается, что итоги анкетирования будут направлены в минторговли республики и общественную палату России.



Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе школьников кормили котлетами из просроченного мяса.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram