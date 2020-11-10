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В Башкирии резко подорожало молоко

В Башкирии резко подорожало молоко

| 10 ноя 2020 | 14:52

В октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем по Башкирии литр пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности подорожал на 1,48 руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитиками Башстата.



Самое дороге молоко в Уфе – 53,72 руб за литр. Рост за месяц составил 50 копеек. Самое дешёвое – в Сибае. Это единственный из представленных городов республики, где стоимость полезного продукта снизилась – с 48,37 до 47,03 руб за литр.

В Стерлитамаке литр молока в октябре в среднем стоил 47,91 руб, а в сентябре – 46,97 руб.

В Башкирии значительно подорожали некоторые продукты

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии можно анонимно пройти опрос по качеству школьного питания. Опрос будет проводиться с 9 по 30 ноября.

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Источник: ufa.aif.ru

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