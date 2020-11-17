В Башкирии супермаркеты предоставляют скидки пожилым гражданам во время «счастливых часов»

| 17 ноя 2020 | 11:04

Минторговли Башкирии сообщило время, когда супермаркеты будут предоставлять скидки пожилым гражданам. Действие так называемых «счастливых часов» изменилось в связи с указом Главы республики. В соответствии с документом с 10 по 30 ноября пенсионерам разрешается находиться вне дома только с 11.00 до 13.00.







Так, в магазинах сети «Магнит» предоставляется 10-процентная скидка в будние дни с момента открытия и до 13.00. В «Ашане» такую же скидку с понедельника по пятницу можно получить с 10.00 до 13.00.



В «Пятерочке» 10-процентная скидка действует только по понедельникам, в остальные дни, включая субботу и воскресенье, она составляет пять процентов. «Байрам» установил скидки не менее 20 процентов по 600 позициям. Ими можно воспользоваться при предъявлении социальной карты. Также пенсионерам предоставляется дополнительная скидка в размере трех процентов на продовольственные товары, за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции.

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Скидка в размере трех процентов установлена еще в нескольких магазинах: «Полушка», «Ярмарка», «Малинка», «Лукошко», «Корзинка», «Фасоль», «АИФ», «Альдо», «Феличита», «Нолан». Все товары, за исключением алкогольной и табачной продукции, можно купить по акции с 11.00 до 13.00.