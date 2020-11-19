В мэрии Уфы рассказали, сколько будет стоить горячее питание в школах
| 19 ноя 2020 | 18:03
Администрация Уфы утвердила стоимость школьного питания. Так, для учеников 1-4 классов завтрак и обед должны стоить не меньше 54,34 рубля, полдник — 45 рублей. Для остальных школьников с 5 по 11 классы меню составит 60, 70 и 45 рублей соответственно.
Постановление было опубликовано на сайте мэрии Уфы. Отмечается, что бесплатное горячее питание для учеников 5-11 классов из неблагополучных семей будет стоить 60 рублей. Оно финансируется из городского бюджета.