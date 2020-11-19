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В мэрии Уфы рассказали, сколько будет стоить горячее питание в школах

В мэрии Уфы рассказали, сколько будет стоить горячее питание в школах

| 19 ноя 2020 | 18:03

Администрация Уфы утвердила стоимость школьного питания. Так, для учеников 1-4 классов завтрак и обед должны стоить не меньше 54,34 рубля, полдник  — 45 рублей. Для остальных школьников с 5 по 11 классы меню составит 60, 70 и 45 рублей соответственно.



Постановление было опубликовано на сайте мэрии Уфы. Отмечается, что бесплатное горячее питание для учеников 5-11 классов из неблагополучных семей будет стоить 60 рублей. Оно финансируется из городского бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии можно анонимно пройти опрос по качеству школьного питания. Опрос будет проводиться с 9 по 30 ноября.

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Источник: gorobzor.ru

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