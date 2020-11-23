Житель Уфы оказался в шоке от цен на хлеб

Уфа | 23 ноя 2020 | 09:21

Житель Уфы поделился фотографиями ценников на хлеб в одном из городских супермаркетов. Мужчина шокирован ценой, уфимский хлеб «Рижский» нарезной – 87 рублей, а уфимский «Черниговский» - 75 рублей. Это цена без карты лояльности магазина.









– Я просто в шоке от цен на продукцию местного производителя. Кого они кормят хлебом за такую стоимость? Он что, сделан из муки, которую нам из-за моря везут. У нас сильная республика, огромные площади засеваем, экспортируем зерно, а хлеб стоит под сто рублей. Я понимаю – это была бы особая булка, привезенная из другого города или какой-то там особенный рецепт, но ведь это простой серый хлеб, который выпекают у нас в Уфе. А потом мы еще думаем, почему у нас пенсионеры голодают, да с такими ценами точно по миру пойдешь, – написал житель столицы Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что администрация Уфы утвердила стоимость школьного питания. Так, для учеников 1-4 классов завтрак и обед должны стоить не меньше 54,34 рубля, полдник — 45 рублей.

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Фото: автора