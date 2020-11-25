В Бакалинском районе открылся раздаточный пункт "Молочной кухни"

Бакалинский район | 25 ноя 2020 | 17:23

Новый раздаточный пункт «Молочной кухни» заработал в административном центре Бакалинского района, сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.







Фирменный пункт разместился в центре села и отвечает всем современным требованиям. При содействии администрации района здесь проведен ремонт, заменена входная дверь, расширена лестница, смонтирован пандус.



Молочную продукцию в раздаточном пункте бесплатно будут получать родители 140 малышей до трех лет и две кормящие мамы. Кроме того, молоко, кефир, творожок и йогурты можно будет приобрести за деньги.



Напомним, что сегодня в республике действуют семь производств «Молочной кухни» мощностью до 5 тонн молока в сутки и 101 раздаточный пункт. Почти в половине из них продукцию можно приобрести. В 33 населенных пунктах действует выездная выдача. Продукция также поставляется в торговые сети «Байрам», «Ярмарка», «Дворик», «Апельсин», «Аксарлак» и «Стерх».

Бесплатно полезные продукты получают более 23,4 тысячи детей льготной категории, а также 557 беременных женщин и кормящих матерей. По мнению экспертов, это очень существенная поддержка для реализации нацпроекта «Демография».





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