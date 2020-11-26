Свадебный торт от кондитера из Башкирии признан лучшим в России

| 26 ноя 2020 | 10:31

В Перми с 20 по 22 ноября прошла Первая всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». И первое место в дисциплине «Арт-класс» заняла жительница республики Екатерина Бурдыгина. Жюри по достоинству оценило приготовленный ею свадебный торт. Для девушки это соревнование не первое. Екатерины Бурдыгиной хозяйка кулинарии «ТорталинА», где создает торты только из продуктов местных производителей. Ежегодно она и ее коллеги принимали участие в различных региональных конкурсах.







— Очень важно было показать разную технику исполнения, в нашем случае это были лепка цветов, роспись по торту, использование японского бисквита в обертывании коржей, мох. Каждый лепесток из семи разных видов цветов был вылеплен отдельно, затонирован и собран в общую композицию. В качестве начинки мы выбрали темный трюфель. Поэтому вкус торта получился спокойный и в то же время насыщенный, — рассказала победительница.



По сообщению пресс-службы Министерства торговли и услуг РБ, от региона в олимпиаде участвовали еще два представителя – это шеф-повар ресторана «Монако» Максим Лазарев и обучающийся Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса Артур Гафаров.

— В республике много талантливых людей и им есть, что показать профессиональному сообществу. Мы, в свою очередь, всегда поддерживаем поваров из Ассоциации кулинаров рестораторов и отельеров, так как их деятельность направлена на развитие малого и среднего бизнеса в ресторанной сфере, повышение престижа профессии, — отметил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.





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Фото: Пресс-служба Минторга РБ