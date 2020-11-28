В Башкирии в 2021 году изменятся тарифы на электроэнергию

| 28 ноя 2020 | 07:45









представил, как изменятся цены на электричество. Стоимость электроэнергии, по информации ведомства, вырастет.

По данным опубликованного на сайте правовой информации документа, в первом полугодии городские жители с газовой плитой будут платить также, как и во втором полугодии 2020 года – 3,33 рубля за киловат в час, во втором полугодии 2021 года размер платы вырастет до 3,5 рубля.



По дифференцированному по двум зонам суток тарифу, в первом полугодии установлен тариф в 3,83 рубля днем и 2,66 ночью, во втором полугодии – 4,03 и 2,80 рубля соответственно.



По ориентированному на три зоны суток тарифу, пиковая зона – 4,33 рубля, полупиковая – 3,33 рубля, ночная – 2,66. Во втором полугодии суммы повысятся – 4,55, 3,5 и 2,8 рубля соответственно.



В домах с электрической плитой, а также в сельской местности по одиночному тарифу: первое полугодие – 2,33 рубля, второе – 2,45 рубля.



Согласно дифференцированный по двум зонам суток тариф: в первом полугодии – 2,68 рубля днем и 1,86 рубля ночью, во втором – 2,82 и 1,96 рубля.

По дифференцированному по трем зонам суток тарифу, в первом полугодии – 3,03 рубля в пиковую зону, 2,33 рубля в полупиковую и 1,86 в ночную, во втором полугодии – 3,19, 2,45 и 1,96 рубля.





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