В школьной столовой города Сибая подали макароны с червями
Сибай | 07 дек 2020 | 21:39
В одной из школ Башкирии ученика накормили макаронами с червяком. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в социальной сети в группе «Черный список Сибай».
Очевидец выложил фотографии и подписал, что так кормят его ребенка в столовой школы № 1 в городе Сибай.
— Что это получается то, если бесплатно кормят, можно всякой гадостью кормить наших детей, — негодует местный житель.
По словам начальника отдела образования города Сибай Рустама Тураева, виновные лица будут выявлены и привлечены ответственности.
— Информацию получили, взяли в работу. Проводится проверка в отношении аутсорсинговой организации, — прокомментировал Тураев.
Источник:
ufa1.ru
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