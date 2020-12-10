В России установили максимальные цены на самые важные продукты

| 10 дек 2020 | 21:15

Власти РФ рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — не выше 45 рублей за килограмм. Об этом сообщает источник, близкий к Минсельхозу РФ.







«Розничную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 110 рублей за литр, на сахар — 45 рублей за килограмм», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это касается розничной покупки продуктов.



Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что документы, устанавливающие цены на продукты питания, должны подготовить до 9 утра 14 декабря. Он считает, что россияне должны купить достаточное количество продуктов к Новому году, чтобы провести праздник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти РФ будут регулировать цены на продукты отечественного производства. Представитель Кремля подчеркнул, что решение будет принято оперативно.





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