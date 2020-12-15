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В Башкирии вновь ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

В Башкирии вновь ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

| 15 дек 2020 | 21:50

На новогодние каникулы в 2021 году будет ограничена розничная продажа алкоголя. Инициативу, принятую ранее, было решено повторить и в эти праздничные дни по опыту прошлогодних.



Согласно действующему законодательству, запрет на розничную продажу алкоголя установлен на 3 января, ограничено также время реализации 4, 5, 6 января с 14:00 до 10:00 следующего дня. Ограничения не касаются продажи спиртосодержащей продукции в ресторанах и кафе.

Напомним, ранее подобное решение о запрете продажи алкоголя в новогодние праздники уже были приняты в Курултае Башкирии. С этой инициативой впервые выступил Радий Хабиров, заявив, что людей нужно спасать от алкогольного возлияния. Взамен руководитель региона предложил принимать участие в культурно-развлекательной программе.

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Источник: gorobzor.ru

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