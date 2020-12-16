Власти России определились с окончательной стоимостью сахара и масла

| 16 дек 2020 | 20:01

Цены на сахар и подсолнечное масло в России будут снижены в течение пяти дней — до 36 рублей и 95 рублей за килограмм соответственно. Об этом объявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.







«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года», — приводит ТАСС слова министра. Он подчеркнул, что цены должны быть скорректированы в течение пяти дней. Соглашение по стабилизации цен производители подписали в среду, 16 декабря. По словам Патрушева, на этих производителей приходится порядка 90% рынка сахара и 85% рынка масла.

Ранее сообщалось, что в 2020 году подсолнечное масло в России подорожало с 98,9 до 122,9 рубля. А цены на сахар выросли с 30,5 рубля за килограмм до 52,4 рубля.





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